Челябинец пытался похитить у государства бриллианты на 120 млн рублей

На Южном Урале управляющий ООО «ЧелПром-Даймонд» планировал похитить драгоценные камни из Государственного фонда Российской Федерации. Общая стоимость бриллиантов, которые злоумышленник намеревался похитить путем обмана, превышала 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 21 апреля установлено, что руководитель компании действовал в преступном сговоре и планировал совершить хищение, используя свое служебное положение. Для этого летом 2025 года подозреваемый внес заведомо ложные сведения в информационную систему в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них о наличии на балансе организации камней в количестве свыше 11 тысяч штук. Затем в ноябре 2025‑го подал исковое заявление в Арбитражный суд Челябинской области об истребовании в конкурсную массу вышеуказанного количества бриллиантов с целью незаконного получения права на указанное имущество.

В отношении фигуранта следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет заключения.

Подозреваемого задержали на территории Московской области. Обысковые мероприятия и задержание подозреваемого проводились в столице и Подмосковье при участии сотрудников регионального УФСБ, Центрального аппарата ФСБ России.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на установление всех участников противоправной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Челябинск, Елена Васильева

