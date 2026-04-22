Не добежала: челябинка родила ребенка прямо во дворе больницы

В Челябинске у женщины случились стремительные роды – она не успела даже добежать до больницы и родила ребенка прямо во дворе.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, необычная история произошла на территории Челябинской областной детской клинической больницы: рано утром, в ординаторскую забежала медсестра с тревожным сообщением, что на улице бегает мужчина и кричит о помощи, говорит, что его жена рожает.

О том, как произошла эта ситуация, рассказал отец ребенка. Он пояснил, что его жена начала рожать, и они выехали в ОПЦ, но, не дойдя до входа в учреждение, роды начались прямо на улице.

Врачи мгновенно отреагировали на сигнал, и вышли проверить ситуацию. На улице они обнаружили женщину, прислонившуюся к дереву, держащую в руках сверток из одежды. В этом свертке находился новорожденный ребенок. Не теряя ни минуты, медики обернули новорожденного подручной одеждой, чтобы быстро донести его до отделения.

Медсестра организовала вызов скорой помощи из отделения ЧОДКБ. В палате пробуждения подготовили кровать. Ребёнка завернули в стерильные пелёнки и оформили сверток. Малышу и матери оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Михаил Саласин, врач-реаниматолог ЧОДКБ:«Пока мы занимались ребёнком и мамой, мой коллега Данил Александрович, принял очень грамотное решение и позвонил Людмиле Васильевне. Она врач реаниматолог с очень богатым опытом работы с новорождёнными в родзале. Подсказала, что нужно наложить второй зажим на пуповину, а также сказала, что ее нужно перерезать. Для меня это был, пожалуй, самый эмоциональней момент. После мы приложили ребенка к груди матери и пригласили отца».

Затем женщину с ребёнком аккуратно перенесли с кровати на каталку и помогли доставить до машины скорой помощи. Мама и новорождённый были доставлены в Областной перинатальный центр, который находится рядом. Сейчас мать и дитя уже выписаны, с ними все хорошо.

Челябинск, Елена Васильева

