В Челябинске сегодня перекроют центр города для пешеходов

Центр города сегодня закроют для пешеходов в Челябинске.

На площади Революции пройдет репетиция к 9 мая – военные будут отрабатывать тожественное построение и прохождение войск маршем, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Репетиция начнется в 17:00. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничиваться не будет.

Следующая тренировка торжественного построения войск пройдет 29 апреля. Генеральная репетиция должна состояться 7 мая.

Челябинск, Елена Васильева

