В Челябинске сегодня перекроют центр города для пешеходов

Центр города сегодня закроют для пешеходов в Челябинске.
На площади Революции пройдет репетиция к 9 мая – военные будут отрабатывать тожественное построение и прохождение войск маршем, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
Репетиция начнется в 17:00. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничиваться не будет.
Следующая тренировка торжественного построения войск пройдет 29 апреля. Генеральная репетиция должна состояться 7 мая.
Челябинск, Елена Васильева
