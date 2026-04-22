Путин наградил челябинских врачей и спасателей

Президент России Владимир Путин наградил двух врачей и двух спасателей из Челябинской области.

Согласно указы главы государства почетное звание «Заслуженный врач РФ» получила заведующая неврологическим отделением Челябинской областной детской клинической больницы Антонина Долинина. Старшая медсестра учреждения Светлана Шарипова получила звание заслуженного работника здравоохранения РФ. Медалями «За спасение погибавших» награждены спасатели поисково-спасательного отряда Златоуста поисково-спасательной службы Челябинской области Илья Бухаров и Игорь Исаев.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube