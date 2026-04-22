Замглавы Красноармейского округа за государственный счет провел себе в дом воду и канализацию

ФСБ пришла за первым заместителем

главы Красноармейского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Евгением Кундиусом. Ему предъявлено и обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вопрос о мере пресечения для чиновника решится в суде.

По версии следствия, в июне-декабре 2024 года Кундиус без торгов отдал договор коммерческой компании – необходимо было выполнить присоединение сети водоотведения к централизованной системе и проложить канализационные сети в селе Миасской. Именно там живет чиновник. Кроме того, как выяснили следователи, смета работа был завышена и составила 18 млн рублей. Деньги из бюджета были выделены и заплачены.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По местам жительства и работы чиновника проведены обыски.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube