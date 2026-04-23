Прокуратура потребовала починить дороги в Копейске

Прокуратура города Копейска на основании публикаций СМИ совместно с представителем Госавтоинспекции провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и содержании улично-дорожной сети на территории Копейского городского округа.

В ходе надзорных мероприятий обследовано состояние дорожного покрытия на основных магистралях и внутриквартальных проездах города.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, на ряде участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе по ул. Темника, ул. Кирова, ул. Федотьева, ул. Грузовая имеются дефекты дорожного покрытия – ямы, выбоины и проломы, размеры которых превышают предельно допустимые нормы.

По фактам выявленных нарушений главе Копейского городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Ход и результаты фактического устранения выявленных нарушений (проведения ямочного ремонта и восстановления покрытия) поставлены прокуратурой города на контроль.

Копейск, Елена Васильева

