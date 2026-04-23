Челябинские компании обязали брать на работу участников СВО

В Челябинской области компании обязали принимать на работу участников СВО,

Как сообщает «КП-Челябинск», законопроект прошел три чтения в областной парламенте.

Новая мера коснется компаний, где работает более 100 человек.

Норматив составляет 1% от среднесписочной численности работников. Закон касается граждан, которые уже завершили военную службу по мобилизации или по контракту, а также добровольцев.

В установленное количество не включаются рабочие места, которые были сохранены за работниками, пока они проходили службу. Предполагается, что закон коснется более 900 компаний, сообщает «КП-Челябинск».

Челябинск, Елена Васильева

