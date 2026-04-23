ММК стал «Компанией года – 2025» на престижной премии

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии в области бизнеса «Компания | Персона года», проводимой при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и ВЦИОМ. Магнитогорский металлургический комбинат был признан «Компанией года – 2025» в номинации «Металлургия».

Экспертный совет премии высоко оценил системную работу комбината по модернизации производственных мощностей. Так, одним из наиболее значимых достижений ММК в 2025 году стал вывод на проектную мощность коксовой батареи №12. КБ №12 – крупнейший инвестиционный проект компании за последние 10 лет, суммарные инвестиции в реализацию которого составили почти 90 млрд рублей. Батарея производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год покрывает половину потребности ММК в этом виде сырья и является самой производительной и современной в стране.

Как сообщили «Новом дню» в пресс-службе ММК, новая коксовая батарея имеет стратегическое значение для компании как в части повышения эффективности производственных процессов, так и в части соблюдения высоких стандартов экологической безопасности. На объекте применяются современные «зеленые» технологии и природоохранное оборудование, в том числе несколько десятков систем аспирации и высокотехнологичная установка сухого тушения кокса. Благодаря запуску КБ-12 из производственного цикла были выведены шесть устаревших коксовых батарей, что обеспечило сокращение техногенного воздействия на окружающую среду до исторического минимума.

Отметим, что ежегодная премия «Компания | Персона года» проводится с 1998 года и отмечает предприятия и персоналии, которые вносят существенный вклад в развитие страны.

Магнитогорск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube