ММК озвучил экономические итоги первого квартала 2026 года

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (MOEX: MAGN) сообщил о своих операционных и финансовых результатах за I квартал 2026 года.

Данные за первый квартал этого года относительно четвертого квартала 2025 года таковы:

Выплавка чугуна сократилась на 5,5% относительно IV квартала 2025 года и составила 2 382 тыс. тонн в связи с проведением капитальных ремонтов в доменном переделе.

Производство стали сократилось на 3,8% относительно IV квартала 2025 года, до 2 448 тыс. тонн.

Продажи металлопродукции Группы составили 2 247 тыс. тонн., снизившись относительно IV квартала 2025 года на 8,5% на фоне сезонного фактора и продолжающегося замедления деловой активности в России. Продажи премиальной продукции сократились на 10,9% относительно IV квартала 2025 года и составили 908 тыс. тонн, в связи с сезонным снижением спроса на х/к прокат и прокат с покрытиями. Доля премиальной продукции в портфеле продаж сократилась на 1,0 п.п. и составила 40,4%.

Объем производства угольного концентрата составил 787 тыс. тонн, увеличившись на 18,6% относительно IV квартала 2025 года.

Операционные показатели за 1 квартал 2026 года относительно 1 квартала 2025 года:

Выплавка чугуна выросла на 9,1% относительно I квартала 2025 года в связи с меньшим объемом капитальных ремонтов в доменном переделе.

Производство стали снизилось на 4,9% относительно I квартала прошлого года в связи продолжающимся замедлением деловой активности в России.

Продажи металлопродукции по Группе сократились на 7,4% относительно I квартала 2025 года, отражая неблагоприятные тенденции российского рынка стали. Продажи премиальной продукции снизились на 10,3% относительно I квартала прошлого года в основном в связи со снижением продаж толстого листа стана 5000.

Производство угольного концентрата сократилось на 1,6% относительно I квартала 2025 года.

Финансовые показатели 1 квартала 2026 года относительно 4 квартала 2025 года:

Выручка Группы ММК за I квартал 2026 года составила 129 025 млн руб., сократившись относительно IV квартала 2025 года на 11,5% на фоне коррекции объемов и изменения структуры продаж.

Показатель EBITDA снизился относительно IV квартала 2025 года на 55,9%, до 8 624 млн руб., отражая изменение выручки. Показатель рентабельности по EBITDA составил 6,7%.

Чистый убыток за I квартал 2026 года составил -1 370 млн руб., что вызвано снижением выручки.

Свободный денежный поток за I квартал 2026 года составил -14 140 млн руб., в основном в связи со снижением EBITDA и оттоком денежных средств в оборотный капитал.

Сравнение финансовых показателей 1 квартала 2026 года и 1 квартала 2025 года:

Выручка Группы ММК сократилась на 18,6% относительно I квартала 2025 года в связи со снижением объемов продаж и цен реализации на фоне продолжающихся негативных тенденций на российском рынке стали.

Показатель EBITDA сократился на 56,4% относительно I квартала прошлого года в связи со снижением выручки.

Магнитогорск, Елена Васильева

