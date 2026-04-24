Полицейские Копейска раскрыли кражу перфоратора

В Копейске полицейские по горячим следам раскрыли дело о краже перфоратора.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МВД РФ по Челябинской области, в дежурную часть города обратился сотрудник одного из интернет-провайдеров. Мужчина сообщил, что во время выполнения монтажных работ в многоквартирном доме оставил личные вещи и рабочие инструменты в подъезде. Вернувшись, он обнаружил пропажу перфоратора. Сумма ущерба составила свыше 18 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался 53-летний житель того же подъезда. Мужчина пояснил, что, поднимаясь по лестнице, заметил бесхозные вещи и ящик с электроинструментом. Решив присвоить чужое имущество, он забрал перфоратор, перенёс его в свою квартиру и спрятал в диване.

Дознанием полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Похищенный инструмент изъят и возвращён законному владельцу.

Копейск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

