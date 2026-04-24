Предприниматель 8 месяцев не платил работникам на прииске по добыче металлов

Несколько месяцев не платит работками прииска по добыче металлов индивидуальный предприниматель из Уйского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки было установлено, что 5 работников с мая по декабрь 2025 года недополучили свыше 1 млн рублей.
В защиту интересов работников прокурором в суд направлены исковые заявления о взыскании с индивидуального предпринимателя сумм невыплаченной заработной платы.
Решениями Уйского районного суда требования прокурора удовлетворены, долги погашены.
Кроме того, следственным органом расследуется уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Челябинск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»