По факту наезда самокатчика на ребенка возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факут наезда самокатчика на ребенка возбуждено СКР по Челябинской области.

Напомним, как сообщал «Новый День», инцидент произошел днем 23 апреля. 42-летний мужчина на Комсомольском проспекте сбил гулявшего 11-летнего мальчика. Он гулял с друзьями. С травмой головы ребенок был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области, расследование ведется

по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube