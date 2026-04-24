В Касли и Челябинске начат отлов диких собак, нападающих на людей

Уголовные дела возбуждены по фактам нападения собак на людей в Касли и Челябинске. Также на места инцидентов направлены специальные службы для отлова безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.
Поводом для оперативной реакции послужили сообщения в СМИ. В одном из них говорилось о том, что в Касли 22 апреля собаки напали на мальчика на велосипеде. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Во втором случае собаки нападали на жителей микрорайона Академ Риверсайд города Челябинска. Люди также обращались в больницы за помощью.

По данным фактам следователями следственного отдела по городу Касли и следственного отдела по Центральному району города Челябинск регионального СКР незамедлительно возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

