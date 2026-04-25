В Челябинской области пресечена попытка атаки дроном

В Челябинской области пресечена попытка удара дроном по одному из объектов инфраструктуры. Обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. «Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять официальным источникам информации», – сообшил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, утром 25 апреля украинский дрон ударил по высотке в Екатеринбурге. Эвакуировано 50 человек, жертв нет. Медпомощь оказана шести пострадавшим, одна женщина госпитализирована. На месте ЧП развернуть оперативный штаб. Небо над Свердловской и Челябинской областями закрыто. Действует план «Ковер».

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube