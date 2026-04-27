В Челябинске на пожаре пострадали два ребенка и двое взрослых

Большой пожар в СНТ «Тракторосад-4» в Челябинске ликвидировали сегодня утром пожарные. В районе 4 часов утра загорелись садовый дом и баня. В момент возгорания в доме находились семь человек, один взрослый смог вовремя проснуться и организовать эвакуацию. Дети и взрослые покинули дом приезда сотрудников МЧС.

Помощь медикам потребовалась двум взрослым и двум детям – с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализированы 26‑летняя женщина и 14‑летний мальчик. Еще один взрослый и 4‑летний мальчик направлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Елена Васильева

