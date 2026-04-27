С 30 апреля в Челябинске начнет работу Детская железная дорога

В ЦПКиО имени Гагарина стартует 77‑й летний сезон перевозок на Челябинской детской железной дороге. Открывать его будет уникальный узкоколейный паровоз 157С-24. Первый рейс состоится в 11:50 по местному времени от станции им. П.Морозова до станции Водная, сообщает пресс-служба РЖД.

В этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут более 500 юных железнодорожников. Все они прошли теоретическую подготовку, а теперь применят свои знания на практике. Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий.

К старту сезона вагоны Челябинской ДЖД прошли модернизацию. Вагоны оформили в новом дизайне, обновили интерьеры и добавили комфорта. Для обслуживания пассажиров будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность», два тепловоза серии ТУ7А и ТУ2.

Работает детская железная дорога со среды по воскресенье, понедельник и вторник – выходные дни.

