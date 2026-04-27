Когда в квартирах Челябинска отключат батареи – разъяснение мэра

В Челябинске и области скоро завершится отопительный сезон. В связи с нестабильными погодными условиями в апреле отключать энергетики не спешат – заморозки, снегопады на Южном Урале и в апреле, и даже в мае – не редкость. После выключения отопления запустить систему снова быстро – нереально. Поэтому в своих прогнозах по завершению отопительного сезона в мэрии Челябинска и в компании-поставщике ориентируются на температурные показатели – температура воздуха не должна опускаться ниже +8 градусов пять суток подряд.

«Нормативный температурный предел, который мы должны пройти, пока не пройден»,– пояснил на оперативном совещании мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Мэрия следит за погодой, отметил Лошкин: «Я дал поручение внимательно смотреть, и когда мы будем понимать, что температура установилась и прогноз положительный, будет распоряжение об окончании отопительного сезона. Если в качестве ориентира, думаю, что на конец месяца – начало мая мы должны точно попадать».

«Понимаю озабоченность жителей, но сейчас завершить отопительный сезон нецелесообразно, потому что мы получим обратный эффект… Если понятно, что температура уже стабильно положительная, принимайте решение об окончании отопительного сезона. Иначе жители закидают вас обращениями», – пояснил Лошкин.

Челябинск, Елена Васильева

