Суд наказал жителя Магнитогорска, предъявлявшего фиктивные больничные, чтобы не ходить на работу

Житель Магнитогорска, трудившийся помощником машиниста в локомотивном депо, обманывал работодателя при помощи фиктивных больничных. Мужчина, не желая выходить на работу в июне, августе, сентябре, октябре 2024 года через посредника обращался к ранее незнакомому фельдшеру участковой службы городской больницы. За взятку ему оформляли больничный лист без фактической явки. Это давало ему законное основание не появляться на работе и получать пособие по временной нетрудоспособности.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Мировой судья судебного участка № 2 Орджоникидзевского района г.Магнитогорска приговорил бывшего железнодорожника к штрафу в размере 65 тыс. рублей. В ходе следствия мужчина возместил причиненный ущерб ОАО «РЖД» и Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ в сумме свыше 50 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

