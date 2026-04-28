Вторник, 28 апреля 2026, 10:55 мск

С жителя Челябинска взыскали 1,7 млн рублей алиментов

Судебные приставы заставили жителя Челябинска заплатить алименты на двоих несовершеннолетних детей. Должнику пришлось погасить большую сумму задолженности, накопленную за несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по Челябинской области, история долга началась в марте 2025 года. Приставам поступил судебный приказ о взыскании с гражданина алиментов в размере 33% от всех видов дохода на двоих несовершеннолетних детей. Но мужчина оспорил в суде и алименты, и место проживания детей. В процессах он проиграл. Суд встал на сторону матери и постановил взыскать алименты за весь период, начиная с марта 2025 года. Пока шли тяжбы, челябинец алименты не платил.

Судебный пристав-исполнитель, получив сведения о доходах должника, определил размер задолженности – 1,689 миллиона рублей. В отношении мужчины ввели принудительные меры – арест счетов, ограничение права выезда за границу и права управления транспортными средствами. Запрет на заграничные поездки должник, специалист по IT-технологиям в одном из кредитных учреждений, пытался обжаловать, аргументируя тем, что ему приходится часто ездить в командировки за рубеж. Но ему отказали в снятии ограничения до полного погашения долга.

Пришлось челябинцу подчиниться требованиям суда. На депозитный счет судебных приставов единовременно поступила вся сумма долга, а также порядка 203 тысяч рублей исполнительского сбора, назначенного в связи с нарушением срока добровольного исполнения.

Челябинск, Таисья Исупова

Челябинск, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

