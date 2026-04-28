Мать погибшего на СВО бойца отдала мошенникам выплаты за смерть сына

В Челябинской области мать бойца, погибшего на СВО, отдала мошенникам почти 5 млн рублей, в том числе выплаты за смерть сына.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в полицию по городу Миассу обратилась 66-летняя мать бойца, погибшего в зоне специальной военной операции. Женщина рассказала, что ей пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Перезвонив по указанному номеру, она связалась с якобы сотрудником технической поддержки, который сообщил, что от её имени неизвестные оформили доверенность, позволяющую злоумышленникам проводить любые сделки с её имуществом и деньгами.

Мошенники предложили женщине «спасти сбережения» – для этого требовалось перевести все средства на некие «казначейские счета». Напуганная пенсионерка беспрекословно выполняла инструкции. Она сняла с банковского вклада 2,8 миллиона рублей, которые были выплачены ей в качестве компенсации за гибель сына – участника СВО. Сотруднице банка женщина пояснила, что намерена потратить эти деньги на покупку квартиры. Полученные наличные она перевела через банкомат на счета, продиктованные аферистами.

Затем злоумышленники, представившись правоохранителями, убедили потерпевшую оформить кредит на сумму два миллиона рублей и также перевести эти деньги на указанные реквизиты. Общий ущерб составил 4,8 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Миасс, Елена Васильева

