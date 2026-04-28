Назначена глава контрольно-счетной палаты Челябинска

На очередном заседании городской думы Челябинска назначен новый председатель контрольно-счетной палаты. По представлению главы города Алексея Лошкина кандидатом на должность стала Ольга Мангилева. Депутаты ее кандидатуру утвердили.

Ольга Мангилева родилась в 1979 году, в 2001 году получила красный диплом ЧелГУ по специальности «Юриспруденция» и до 2019 года работала органах прокуратуры, в потом перешла на работу в КСП Челябинской области. Аудитором там она работала семь лет. «Уверена, что мои знания и накопленный опыт позволят мне эффективно и качественно осуществлять полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска на благо жителей города», – отметила на выступлении в думе Ольга Мангилева.

Отметим, что предыдущая глав КСП Ирина Кузнецова в декабре 2025года перешла на работу в контрольно-счетную палату Челябинской области.

Челябинск, Елена Васильева

