Челябинца осудили за попытки торговать военной техникой и хранение радиоактивных веществ

В Челябинской области за попытки торговать военной техникой осужден житель Чебаркуля. Также он незаконно приобрел и хранил радиоактивные вещества.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, подсудимый неоднократно в сервисе Авито размещал объявление о продаже продукции военного назначения. Он договорился с гражданином республики Казахстан о перемещении через границу военной техники. Подсудимый должен был передать технику с помощью курьера службы доставки. А гражданин Казахстана должен был оплатить приобретаемую продукцию военного назначения (устройство для танковой техники), а также предусмотреть способ сокрытия отправки через госграницу России.

Кроме того, у подсудимого в гараже были обнаружены и изъяты три измерителя мощности дозы (рентгенметра) типа ДП-5Б с радиационными источниками, содержащими радиоактивные вещества, которые он незаконно приобрел и хранил.

В судебном заседании подсудимый свою виновность в совершении преступления в отношении продукции военного назначения признал частично, пояснив, что не согласен в тем, что данное преступление совершено по предварительному сговору группой лиц; по преступлению в отношении радиационных источников свою виновность признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины в ходе предварительного расследования и частичное признание вины в судебном заседании, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, наличие несовершеннолетнего ребенка и т.д.

В качестве наказания подсудимому было назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Челябинск, Елена Васильева

