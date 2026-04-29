В школу и на работу можно: в МОБ дали разъяснения по режиму «беспилотная опасность»

Министерство общественной безопасности Челябинской области дало разъяснения о режиме «беспилотная опасность», который был введен в регионе сегодня утром.

Ограничений по выходу на работу и обучению в школе нет, сообщает МОБ. По прибытии на место работы (учебы) по возможности необходимо находиться в помещении, без особой надобности не выходить на улицу и следить за уведомлениями экстренных служб.

В случае наступления реальной опасности будет задействован весь алгоритм оповещения: сирены, перехват телевидения и радио, смс- оповещение и пуш-уведомления.

Пока режим беспилотной опасности на Южном Урале не отменён. Он также действует в соседнем регионе – в Свердловской области.

