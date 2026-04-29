В Челябинске две школьницы на самокате сбили женщину и сбежали

В Челябинске очередной ЧП с участием самокатчиков.
28 апреля на улице Молодогвардейцев две школьницы на арендованном самокате наехали на женщину. С места инцидента девочки сбежали.
По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан (часть 1 статьи 238 УК РФ).
Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила пресс-служба СКР по Челябинской области.
Челябинск, Елена Васильева
