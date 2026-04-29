В Челябинске отремонтируют несколько улиц, связанных с Великой Отечественной войной

В Челябинске отремонтируют несколько улиц, носящих имена участников и героев Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональный Минтранс, новое дорожное полотно появится на

на улице Клайна – на участке от улицы Александра Шмакова до Бейвеля. Там также обустроят ливневку, освещение, широкие тротуары (от 2 до 4 метров), на перекрёстке с улицей Бейвеля установят светофор. Работы планируют завершить к 1 октября 2026 года.

Капитально будет реконструирована и улица Марченко (в честь танкиста-радиста легендарного танка «Гвардия»), улица Смирных (командира батальона, Героя Советского Союза), улицу Кузнецова (знаменитого разведчика, Героя СССР). Будет также отремонтирован проспект Победы – работы планируется закончить летом 2026 года.

Челябинск, Елена Васильева

