Ребенку, покусанному бродячей собакой, выплатят 30 тысяч рублей

В Коркино девочке, покусанной дикой собакой, выплатят компенсацию.

как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент случился в декабре прошлого года. 9-летней девочке после атаки агрессивного животного потребовалась медицинская помощь.

Представитель ребенка обратился с жалобой в прокуратуру. После проверки выяснилось, что

случившееся стало следствием ненадлежащего исполнения администрацией Коркинского муниципального округа своих обязанностей по отлову животных без владельцев.

Прокуратура в интересах несовершеннолетней обратилась в суд с иском о взыскании с администрации компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Коркинский городской суд удовлетворил требования в полном объёме.

Коркино, Елена Васильева

