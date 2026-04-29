российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2026, 20:18 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Ребенку, покусанному бродячей собакой, выплатят 30 тысяч рублей

В Коркино девочке, покусанной дикой собакой, выплатят компенсацию.
как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент случился в декабре прошлого года. 9-летней девочке после атаки агрессивного животного потребовалась медицинская помощь.

Представитель ребенка обратился с жалобой в прокуратуру. После проверки выяснилось, что

случившееся стало следствием ненадлежащего исполнения администрацией Коркинского муниципального округа своих обязанностей по отлову животных без владельцев.

Прокуратура в интересах несовершеннолетней обратилась в суд с иском о взыскании с администрации компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Коркинский городской суд удовлетворил требования в полном объёме.

Коркино, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,