В Челябинской области вновь объявлен режим беспилотной опасности

На территории Челябинской области вновь объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщает МОБ региона. Там отметили, что возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет.

В сообщении также напомнили порядок действий при угрозе БПЛА:

Если вы в здании – спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, не пользуйтесь лифтом. Если спуститься невозможно, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая). Не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;

Если вы на улице – укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте. Не оставайтесь на открытой местности;

Если вы транспорте – выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.

Если вы обнаружили беспилотник или его части ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом.

Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке.

В правительстве также напомнили, что фото- и видео съемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО запрещена.

Эта информация позволет противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения.

Напомним, что вчера в Челябинской области также был объявлен режим беспилотной опасности. Он был снят спустя несколько часов.

