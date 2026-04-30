Челябинец набрал заказы на мебель почти на 9 млн рублей и ничего не сделал

В Челябинской области в суд оправляется уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального надзорного органа, обвиняемый в период с марта по декабрь 2024 года осуществлял предпринимательскую деятельность, оказывая услуги по изготовлению корпусной мебели. В это время он набрал у 47 человек заказы и собрал предоплату на 8,9 млн рублей.

Когда люди начали приходить к мебельщику с вопросами о заказах, он убеждал их не обращаться в правоохранительные органы и либо частично изготавливал и устанавливал мебель, либо сообщал о возникновении непредвиденных обстоятельств и намерении вернуть полученные денежные средства, либо изготовить мебель в более поздние сроки, фактически не намереваясь выполнять вышеуказанные действия.

В ходе следствия на имущество обвиняемого стоимостью около 19 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

