В Челябинске завершается отопительный сезон

С 4 мая в Челябинске начнут отключать отопление, – сообщили в горадминистрации.

«На полную остановку всей системы потребуется несколько дней. Поручил обеспечить синхронность ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями, чтобы процесс отключения в жилищном фонде шёл гладко и оперативно. Дальше, без пауз, начнём подготовку к новому отопительному сезону», – отметил глава города Алексей Лошкин.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube