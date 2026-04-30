«Бессмертный полк» на Южном Урале пройдет в онлайн-формате

Шествия «Бессмертного полка» 9 мая в Челябинске не будет. Как сообщил губернатор Алексей Текслер после заседания региональной антитеррористической комиссии, принято решение провести акцию в онлайн-формате.

«Обязательно почтим память наших героических предков и покажем, что нас не сломить», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что в Челябинской области за последнюю неделю несколько раз объявлялся режим беспилотной опасности.

