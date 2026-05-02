Объявлен режим опасности по БПЛА

В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Отметим, что в предыдущий раз он объявлялся в четверг, 30 апреля.
Южноуральцев просят сохранять спокойствие и напоминают: снимать БПЛА, работу ПВО, результаты прилетов – запрещено. В случае обнаружения БПЛА необходимо звонить 112.
Аэропорт Челябинска временно не принимает и не отправляет самолеты.
Отметим, что режим опасности по БПЛА объявлен также в Свердловской области и в Пермском крае.
Челябинск, Елена Васильева
