Отопительный сезон в Челябинске заканчивается

В Челябинске 4 мая завершается отопительный сезон 2025-2026.
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Алексей Лошкин. Подача теплоносителя будет отключаться поэтапно, секторами, а управляющие компании должны синхронизировать свои действия с ресурсоснабжающими организациями, чтобы избежать нештатных ситуаций, было заявлено сегодня на аппаратном совещании в администрации южноуральской столицы.
Отметим, что отключение отопления происходит после того, как среднесуточная температура воздуха стабильно держится пять суток и более не ниже +8 градусов по Цельсию.
Челябинск, Елена Васильева
