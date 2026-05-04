В Челябинской области начал курсировать «Поезд Победы»

В Челябинской области в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начал свой путь по городам региона «Поезд Победы». Ведет его паровоз серии Л, в составе поездов – «теплушки» с артистами в форме военных лет, – сообщает пресс-служба ЮУЖД. На вокзалах в городах прибытия «Поезда Победы» будут организованы праздничные мероприятия.

Сегодня ретропоезд на паровой тяге прибыл в Карталы, завтра его ждут в Троицке (начало 11.30).

6 мая «Поезд Победы» прибудет на старый вокзал в Миассе. Для удобства гостей будет организована электричка со станции Миасс к месту проведения мероприятия. Отправится она в 09.40 по местному времени, обратно – в 12.15.

В областной центр поезд прибудет 8 мая в 14 часов. Праздничная программа начнется на час раньше. В Центре исторического наследия ЮУЖД в Челябинске пройдет тематическая викторина, вход в центр для посетителей будет бесплатным.

