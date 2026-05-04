ММК сертифицировал стальные канаты для рыбопромыслового флота России

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» успешно прошла обязательная сертификация стальных канатов для рыбопромышленного комплекса. Проверка подтвердила их полное соответствие государственным стандартам безопасности и качества.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ММК, сертифицированные канаты (изготовлены по ТУ 25.93.11-226-00187240-2024) предназначены специально для рыболовных судов. Они используются в кошельковых неводах, поэтому рассчитаны на серьезные нагрузки и работу в агрессивной среде – морской воде.

На упаковку таких канатов и в документы к ним будет наноситься специальный знак соответствия.

«Сертификация стальных канатов демонстрирует, что мы не только соблюдаем действующие нормативные требования, но и поддерживаем репутацию надёжного производителя на рынке. Это результат слаженной работы всех подразделений – от производственных цехов до испытательной лаборатории», – отметила Лариса Соколова, начальник лаборатории стандартизации и сертификации технологического центра ОАО «ММК МЕТИЗ».

Магнитогорск, Елена Васильева

