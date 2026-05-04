Доверчивый пенсионер отдал мошенникам 1,6 млн рублей

Доверчивый пенсионер из Златоуста отдал мошенникам 1,6 млн рублей и чуть не лишился машины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полиции Челябинской области, с заявлением в ОП Златоуста пришел 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в конце апреля ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей портала «Госуслуги». Звонившая заверила гражданина, что для корректировки трудового стажа и последующего перерасчета пенсии ему необходимо продиктовать личные данные и паспортную информацию, что он и сделал.

Вслед за первым звонком последовал следующий: мужчине сообщили о «взломе» личного кабинета на портале, попытке хищения средств и уголовной ответственности за пособничество недружественным странам. В ходе дальнейших переговоров аферисты, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка, убедили златоустовца немедленно отправиться в Челябинск.

В областном центре мужчина снял со своего банковского счета все личные накопления и передал их незнакомому курьеру. Мошенники объяснили это тем, что его деньги якобы являются «мечеными и грязными», их необходимо срочно обменять на «законно добытые» купюры, пообещав вскоре вернуть всю сумму в полном объеме.

Однако преступникам показалось мало. Спустя пару дней они потребовали от потерпевшего продать личный автомобиль. Только тогда мужчина вышел из-под влияния злоумышленников и рассказал о происходящем родственникам, которые немедленно посоветовали обратиться в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Златоуст, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube