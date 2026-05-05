В Челябинской области объявлена бесплотная опасность

В Челябинской области объявлена беспилотная опасность. Она начала действовать в районе 10.30 утра.

Напомним, что съемка БПЛА и работы ПВО – запрещены. Подходить к обломкам в случае их обнаружения на земле, трогать, запрещено.

Аэропорт Челябинска временно приостановил свою работу.

Напомним, в ночь на 5 мая Челябинске уже объявляли ракетную опасность, она продлилась с 2 ночи до пяти утра.

Челябинск, Елена Васильева

