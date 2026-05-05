ФСБ пришла к южноуральцу, который работал «связистом» у мошенников

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, житель Челябинска, 1994 года рождения, подозревается в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.3 УК РФ, возбуждено следователем в Отделе полиции «Советский».

Оперативник установили, что мужчина организовал бесперебойную работу нескольких терминалов пропуска трафика связи в интересах дистанционных мошенников. Его действиями руководили кураторы через мессенджер.

В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в четырех арендованных подозреваемым квартирах, расположенных в Советском, Курчатовском и Калининском районах Челябинска. В каждой обнаружили и изъяли по одному сим-боксу, предназначенному для передачи информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователей в сети Интернет. Управление терминалами осуществлялось дистанционно с использованием специализированной программы. С ее помощью настройка и координация работы оборудования производились удаленно.

Установлено, что терминалы работали с виртуальными сим-картами. Также в ходе обыска были изъяты ноутбук, мобильный телефон и технические средства для осуществления видеосвязи.

Как выяснилось в ходе следствия, южноуралец ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов – он был судим за участие в незаконном обороте наркотиков. А сейчас он оказался пособником мошенников: в его задачу входило выполнять инструкции кураторов, следить за бесперебойным функционированием оборудования и отчитываться о его состоянии.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Ведется работа по установлению иных участников использования абонентских терминалов пропуска трафика в преступных целях. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск, Елена Васильева

