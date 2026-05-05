ИО ректора Уральского госуниверситета физкультуры отправляется под суд за многочисленные взятки

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и. о. ректора Уральского государственного университета физической культуры. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, он обвиняется в 23 эпизодах получения взяток от студентов. Суммы разные – от значительных до крупных размеров.

Как сообщает следствие, обвиняемый брал взятки в 2021-2022 годах, он руководил кафедрой физического воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Студенты платили от 20 до 80 тысяч рублей в обмен на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, выставление положительных оценок без фактической явки студентов на лекции и практические занятия, а также за сдачу зачетов, экзаменов и написание выпускных квалификационных работ.

Кроме того, в период с 27 октября 2021 по 30 июня 2025 года обвиняемый договорился со студентом о получении взятки в размере 190 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за совершение аналогичных незаконных действий в пользу обучающегося в течение всего оставшегося периода учебы, включая текущий контроль успеваемости без личной сдачи заданий и экзаменов.

Преступления были выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по делу.

На имущесво обвиняемого наложен арест, речь идет о трех автомобилях стоимостью более 6 млн рублей и банковском счете с 18 млн рублей.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube