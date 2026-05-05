Лихач на «Ладе» наехал на ребенка – мальчик умер на месте

В Челябинской области ребенок погиб на пешеходном переходе под колесами машины. Как сообщает ГАИ региона, трагедия случилась вечером 4 мая в Миассе на улице 60 лет Октября. 21-летний «Лада 211440» наехал на мальчика 2013 года рождения в момент, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Водитель, сбивший мальчика, арестован и помещен в ИВС. По данным ГАИ, до этого молодой человек 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Миасс, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube