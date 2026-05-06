В Челябинске начались отключения горячей воды

В столице Южного Урала начались опрессовки. Первые отключения горячего водоснабжения коснулись жителей домов, обслуживаемых котельной по улице Ижевской. В мае еще пять котельных проведут опрессовку. Администрация города опубликовала график отключений и список адресов – можно посмотреть по ссылке.

Первый этап централизованных гидравлических испытаний теплосетей начнется 19 мая. Горячая вода будет отключена в 1233 многоквартирных домах, 18 домах частного сектора и 199 учреждениях социальной сферы во всех районах Челябинска. Перечень адресов – можно посмотреть здесь. Работы планируется завершить 2 июня.

Как отмечают в городском Управлении ЖКХ, максимальный срок отключения – две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Челябинск, Таисья Исупова

