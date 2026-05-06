В Челябинске выставили Почетный караул у мемориала «Вечный огонь»

В течение двух недель у мемориала на Аллее Славы почетный караул будут нести команды школьников, студентов колледжей и техникумов. Пост № 1 ежегодно устанавливают в рамках акции «Вахта памяти», чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

Почетный караул посменно будут нести 224 юных челябинца: с 5 по 12 мая – школьники, а с 13 по 19 мая – студенты. Им предстоит продемонстрировать навыки строевой подготовки и дисциплину. Первыми в караул заступили обучающиеся школы № 19, – сообщили в горадминистрации.

Для участников также предусмотрена образовательная программа: они ведут боевые листки и посещают выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Слаженность действий команд будут оценивать начальник Почетного караула – подполковник запаса, преподаватель танковых войск Военного учебного центра при ЮУрГУ, ветеран боевых действий Алик Хуснутдинов и курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Организаторы мероприятия – Комитет по делам образования Челябинска и городское Управление по делам молодежи.

Челябинск, Таисья Исупова

