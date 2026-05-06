В Магнитогорске самокатчик сбил ребенка и скрылся

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту наезда самокатчика на ребенка.

Как сообщает пресс-служба СКР Челябинской области, инцидент произошел днем 4 мая. Неустановленный электросамокатчик двигался по двору около дома №127 на улице Советской, где наехал на 11-летнего мальчика и скрылся. Ребенку была оказана медпомощь. Он проходит лечение на дому.

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан).

В отношении самокатчика также вынесено два определения о возбуждении дела о правонарушении в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Ведется поиск самокатчика.

Магнитогорск, Елена Васильева

