В Магнитогорске делают специальный металл монет

Магнитогорский металлургический комбинат является единственным поставщиком специального металла для производства российских циркуляционных монет, обеспечивая им крупнейшего в стране производителя заготовок для чеканки денежных знаков.

В среднем комбинат ежемесячно отгружает 250 тонн такой продукции или около 3 тыс. тонн в год, из которых 90 тонн в год направляется исключительно на изготовление монет номиналом 10 рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ММК.

Ленту для монетных заготовок производят в листопрокатном цехе № 8 с использованием современных методов холодной прокатки. Особое внимание уделяется режиму рекристаллизационного отжига. Именно этот процесс, занимающий около четырёх суток, восстанавливает микроструктуру металла после прокатки и задаёт необходимые механические свойства.

На финишном этапе лента проходит обработку на дрессировочном стане для получения глянцевой поверхности, а также обязательную проверку на соответствие механическим свойствам, промасливание и резку на ленты заданной ширины на агрегатах продольной резки. Далее заготовки для монет номиналом 1, 2 и 5 рублей транспортируются на предприятие в Подольск, где их покрывают тонким слоем никеля для защиты от коррозии, а десятирублёвые заготовки отправляются на Калужский завод обработки цветных металлов для плакирования – покрытия латунным сплавом золотистого цвета.

Разработка уникального состава стали для производства монет велась на комбинате с 2009 года с учетом жестких требований технического задания, которые предусматривали низкую шероховатость металла, высокую точность по толщине и ограниченный диапазон твёрдости. Специалисты центральной лаборатории контроля ММК и листопрокатного цеха № 8 в течение нескольких месяцев подбирали оптимальный химический состав, режимы прокатки и термообработки. Опытная партия металлической ленты получила одобрение заказчика. В 2012 году на ММК разработали технологию производства металлической ленты для изготовления десятирублёвых монет, что позволило ликвидировать дефицит разменной монеты, возникший после изъятия из оборота купюр достоинством в десять рублей. Сегодня вся линейка разменных монет России выпускается из стали Магнитки: из металла толщиной 1,81 мм изготавливают десятирублёвые монеты, из более тонкого – монеты номиналом один, два и пять рублей.

Магнитогорск, Елена Васильева

