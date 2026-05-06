В Троицке началась рекультивация свалки вблизи Южного промышленного узла

В Троицке началась рекультивация свалки, закрытой в 2020 году. Работы будут проходить в два этапа, сообщает министерство экологии Челябинской области. Завершить рекультивацию планируется за 2 года.

Свалка вблизи Южного промышленного узла Троицкого ГО эксплуатировалась в течение 40 лет. В 2020 году она была официально закрыта. Рекультивация будет проводиться в рамках проекта «Чистый регион-74».

Площадь свалки в Троицке составляет 15 га, объем накопленных отходов – более 760 тысяч кубических метров. На первом этапе – техническом – планируется сформировать «тело» свалки и оборудовать многослойный многофункциональный экран для изоляции отходов от окружающей среды, а также систему ливневой канализации и пассивного отвода биогаза с помощью скважин. Отходы укроют слоями из таких материалов, как уплотненный грунт, геотекстили разной плотности, щебень, песок, бентонитовый мат. На заключительном – биологическом – этапе предполагается разместить поверх всех слоев плодородный грунт и засеять его газонной травой.

«При рекультивации свалки в Троицке будут использоваться те же технологии, что применялись ранее во время работ на других подобных объектах в нашем регионе. Опыт по рекультивации Челябинской городской свалки – на тот момент самой большой по объемам городской свалки в Европе – в 2021 году был признан лучшим экологическим проектом России. Позже по тем же технологиям в 2024 году мы рекультивировали крупные свалки в Магнитогорске и Златоусте. Теперь на всех этих участках просто зеленые холмы, – рассказал первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров в ходе визита на объект.

Троицк, Челябинская область, Таисья Исупова

