7 мая в центре Челябинска на время репетиции парада будет закрыто движение транспорта

Завтра в столице Южного Урала пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Для обеспечения безопасности в центре города будет полностью закрыто движение транспорта на следующих участках:
С 13:30 до 18:00
– улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина
– улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского
С 14:00 до 18:00
– проспект Ленина от улицы Красной до улицы Свободы
– улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса
Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты, – сообщили в горадминистрации. Как будет следовать общественный транспорт, можно посмотреть здесь.
Челябинск, Таисья Исупова
