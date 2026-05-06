7 мая в центре Челябинска на время репетиции парада будет закрыто движение транспорта

Завтра в столице Южного Урала пройдет генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Для обеспечения безопасности в центре города будет полностью закрыто движение транспорта на следующих участках:

С 13:30 до 18:00

– улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина

– улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского

С 14:00 до 18:00

– проспект Ленина от улицы Красной до улицы Свободы

– улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса

Автобусы, троллейбусы и трамваи на время перекрытия движения изменят свои маршруты, – сообщили в горадминистрации. Как будет следовать общественный транспорт, можно посмотреть здесь.

Челябинск, Таисья Исупова

