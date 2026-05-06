Злостный алиментщик выплатил 1,7 млн ребенку, чтобы не лишиться свободы

Житель Магнитогорска под воздействием судебных приставов перечислил ребенку внушительную сумму задолженности по алиментам. Долг перед ребенком, накопленный за несколько лет, составил 1,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ФССП по Челябинской области, мужчина годами перечислял ребенку ежемесячно по 2 тысячи рублей. Не помогали никакие способы воздействия со стороны приставов – ни всевозможные запреты, ни привлечение к административной ответственности, ни двукратное привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, ни попадание сведений о нем в реестр злостных алиментщиков. Гражданин заявлял, что не имеет официальной работы, сам живет скромно – не имеет ни жилья собственного, ни машины, поэтому и алименты платит, как может.

По сведениям регистрирующих органов, должник действительно не имел никакого имущества. И вдруг было установлено, что у должника поменялся адрес, а в собственности появился земельный участок и дом в СНТ. Статус дома – жилой с правом регистрации.

Судебный пристав объяснил должнику, что в отношении него может быть возбуждено уже третье уголовное дело по ст. 157 УК РФ. И вряд ли суд будет снисходителен к человеку, который, имея средства для строительства капитального дома, собственному ребенку перечислял по две тысячи рублей. Скорее всего, в приговоре прозвучат слова о реальном лишении свободы. К тому же, гражданин не сможет распорядиться своей недвижимостью, пока не погасит долг – на объект был наложен запрет регистрационных действий.

Мужчина сделал правильный вывод и полностью погасил задолженность, отметили в региональном УФССП. Взыскатель, в свою очередь, отозвала исполнительный документ, на основании ее заявления исполнительное производство окончено.

Магнитогорск, Таисья Исупова

