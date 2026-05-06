В Челябинске на День Победы выступит Пелагея, Дюжев и хор «Аксиос»

Главной приглашенной звездой на Дне Победы в Челябинске станет Пелагея. Об этом сообщает администрация южноуральской столицы. В праздничной афише, опубликованной мэрией, говорится, что праздник в Челябинске начнется с 9 утра – церемонией возложения венков к Вечному огню. Потом состоится торжественное построение войск гарнизона и прохождение маршем по площади Революции.

В 11 часов праздничные программы начнутся в парках города – там будет и акция «Георгиевская ленточка», и полевые кухни, и кинопоказ под открытым небом.

В 15 часов у Кафедрального собора выступит архиерейский мужской хор «Аксиос» с программой «С верой в Победу».

В 19.30 у Челябинского ТЦ состоится концерт «Танкоград: Наследник Победы» с участием Дмитрия Дюжева и Анастаси Мальковой-Макеевой, завершится от выступлением хора «Аксиос».

В 21:00 начнется выступление группы «Пелагея». В 22:00 все завершит праздничный салют.

Челябинск, Елена Васильева

