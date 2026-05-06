Вынесен приговор начальнику учебного центра МЧС, отправлявшему подчиненных строить его коттедж

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику ФГКУ «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковнику Андрею Скульдицкому. Он признан виновным в совершении должностного преступления и осужден к лишению свободы.

Как сообщает пресс-служба военного суда, обвиняемый в течение двух лет использовал труд подчиненных на строительстве своего коттеджа. Военнослужащие работали на стройке в служебное время и безвозмездно. Своими действиями бывший руководитель учебного спасательного центра нанес существенный вред интересам государства в лице МЧС России, а именно – подорвал авторитет МЧС России, как органа государственной власти, в котором предусмотрена военная служба, чьи должностные лица обязаны строго соблюдать предписанные им требования.

Скульдицкого осудили по п. «е» ч. 3 статьи 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев. Обвиняемый также лишен воинского звания «полковник».

Приговор в законную силу не вступил.

