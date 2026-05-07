В Челябинской области введен режим беспилотной опасности

На территории Челябинской области объявлен режим «Беспилотная опасность», – сообщает правительство региона.

Там предупредили, что возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет. Экстренные службы также напомнили порядок действий при угрозе БПЛА:

– в здании – спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, не пользуйтесь лифтом. Если спуститься невозможно, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая). Не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;

– на улице – укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте. Не оставайтесь на открытой местности;

– в транспорте – выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.

Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Эта информация позволит противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения.

Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.

