Челябинец лишился иномарки из-за долгов за коммуналку

Судебные приставы изъяли автомобиль у жителя Курчатовского района, несколько лет не платившего за услуги управляющей компании.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области, долги у мужчины копились с 2022 года. За это время сумма задолженности достигла 121 тысячи рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, арестовали счета гражданина, ввели запреты на выезд и регистрационные действия с имуществом,в том числе с автомобилем Toyota Avensis. Но мужчина никаких действий не предпринял, хотя и получал всю информацию от УФССП в личном кабинете на сайте госуслуг.

В итоге приставы арестовали и изъяли автомобиль должника с парковки возле дома. Челябинец, обнаружив исчезновение машины, подал заявление об угоне. Но правоохранители разъяснили мужчине, где находится его авто и отправили решать проблему к судебным приставам.

Должник явился в Курчатовский отдел судебных приставов. Но автомобиль ему возвращен не был, поскольку платить гражданин отказался. Машину уже начали готовить к реализации, – сообщили в УФССП. С вырученных от продажи средств будет погашен долг гражданина за коммунальные услуги, а также назначенный исполнительский сбор в размере 14,5 тысяч рублей. Вместе с тем приставы отметили, что, что вернуть автомобиль собственник сможет после оплаты долга на любом этапе реализации имущества до его фактической продажи.

Челябинск, Таисья Исупова

